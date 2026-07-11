Розслідування замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва триває, а жодна з версій походження вибухового пристрою чи мотивів нападу наразі не є пріоритетною.

Про це заявив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, повідомляє Le Figaro.

Замах на Єрмолаєва: що заявили у прокуратурі Монако

За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, слідство поки не визначилося з основною версією замаху.

Зараз дивляться

— Наразі жодна версія не вважається пріоритетною, — заявив прокурор, маючи на увазі як походження вибухового пристрою, так і можливі мотиви нападу.

Водночас Тібо відмовився коментувати українську частину розслідування. Він лише повідомив, що у п’ятницю провів тривалу відеоконференцію зі своїм колегою з Києва.

За його словами, кримінально-правова кваліфікація справи поки залишається незмінною, однак може бути переглянута після отримання матеріалів розслідування, які надсилають Україна та інші держави, що беруть участь у встановленні обставин злочину.

Також генеральний прокурор оголосив про проведення оперативної наради, під час якої мають підготувати запити про міжнародну правову допомогу. Це необхідно для офіційного обміну матеріалами між країнами, які розслідують справу.

Нагадаємо, що 29 червня в Монако біля житлового будинку стався вибух, унаслідок якого постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син.

За даними слідства, невідомий залишив у холі будівлі рюкзак із вибуховим пристроєм, який здетонував, коли родина заходила всередину.

Після цього Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження та ініціював створення міжнародної слідчої групи для координації розслідування з правоохоронними органами Монако та інших держав.

Згодом українські правоохоронці встановили особу головної підозрюваної — Анастасії Березовської. Після повернення до України її знайшли мертвою.

За даними слідства, двом чоловікам уже повідомили про підозру у її вбивстві, а правоохоронці продовжують встановлювати можливих замовників і всіх причетних до замаху на родину Єрмолаєва.

Водночас Державна прикордонна служба повідомила, що Березовська законно в’їхала в Україну 1 липня, оскільки на момент перетину кордону інформації про її міжнародний розшук у базах Інтерполу ще не було.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.