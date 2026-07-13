За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 257 боевых столкновений. Враг сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8 676 дронов-камикадзе и осуществил 3 296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Оккупанты ударили по Одессе и Запорожью.

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Атака на Запорожье

Ночью россияне продолжили дронами атаковать Запорожье. \По словам руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, пострадали шесть человек. Пятеро пострадавших госпитализированы. Двое из них – 41-летняя женщина и 15-летний парень — находятся в тяжелом состоянии.

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Утренняя атака на Одессу 13 июля

Утром враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы. На территории одного из автопарков загорелось 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей повреждены.

Также поражена территория санатория, в частности само здание заведения.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое — на территории автопарка и еще двое — на территории санатория.

Атака на Днепропетровщину

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, ночью почти 20 раз российские оккупанты атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под обстрелами были: Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждены детсад, кафе, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, солнечные панели. Пострадал 59-летний мужчина.

В Каменском районе под ударом были Божедаровская и Пятихатская общины. Там возникли пожары. Повреждена инфраструктура и предприятие.

В Николаевской общине Синельниковского района взрывами повреждены частные дома. В Новопольской общине повреждена инфраструктура.

Атака на Москву и Подмосковье

Ночью ударные дроны атаковали Москву и Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону региона летело более 350 дронов, большинство из которых якобы были перехвачены еще на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве, как утверждает мэр, уничтожили еще 50 дронов.

В то же время губернатор области Андрей Воробьев заявил, что над регионом силы ПВО сбили и подавили 81 беспилотник. По его словам, дроны фиксировали над Одинцовым, Наро-Фоминским, Рузой, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступиным, Домодедовым, Солнечногорским и Коломной.

Российский дрон взорвался в Молдове

Ночью 13 июля во время российской атаки на Одесскую область вражеский беспилотник Герань-2 упал и взорвался у молдавской деревни Копанка. В результате взрыва никто не пострадал, однако МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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