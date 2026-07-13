Минулої доби на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень. Ворог скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 676 дронів-камікадзе та здійснив 3 296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Окупанти вдарили по Одесі та Запоріжжю.

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Атака на Запоріжжя

Вночі росіяни продовжили дронами атакувати Запоріжжя.

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За словами керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, постраждало шестеро людей. П’ятеро постраждалих госпіталізовані. Двоє з них — 41-річна жінка і 15-річний хлопець — перебувають у важкому стані.

Ранкова атака на Одесу 13 липня

Зранку ворог атакував цивільну інфраструктуру Одеси. На території одного з автопарків загорілися 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів пошкоджено.

Також уражено територію санаторію, зокрема саму будівлю закладу.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє — на території автопарку та ще двоє — на території санаторію.

Атака на Дніпропетровщину

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, вночі майже 20 разів російські окупанти атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під обстрілами були: Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджено дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. Постраждав 59-річний чоловік.

У Кам’янському районі під ударом були Божедарівська і П’ятихатська громади. Там виникли пожежі. Пошкоджено інфраструктуру та підприємство.

У Миколаївській громаді Синельниківського району вибухами понівечило приватні будинки. У Новопільській громаді пошкоджена інфраструктура.

Атака на Москву та Підмосков’я

Вночі ударні дрони атакували Москву та Московський регіон. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у бік регіону летіло понад 350 дронів, більшість із яких нібито перехопили ще на далеких підступах. Безпосередньо на підльоті до Москви, як стверджує мер, знищили ще 50 дронів.

Водночас губернатор області Андрій Воробйов заявив, що над регіоном сили ППО збили та придушили 81 безпілотник. За його словами, дрони фіксували над Одинцовим, Наро-Фомінським, Рузою, Раменським, Можайським, Волоколамським, Чеховим, Озерами, Істрою, Подільськом, Ступіним, Домодєдовим, Сонячногірськом і Коломною.

Російський дрон вибухнув у Молдові

Вночі 13 липня під час російської атаки на Одещину ворожий безпілотник Герань-2 впав і вибухнув біля молдовського села Копанка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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