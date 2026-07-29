Количество погибших в результате российского ракетного удара по частному загородному комплексу со стрельбищем в Киевской области увеличилось до 12 человек. В больнице умер 20-летний парень.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Удар по Киевщине 24 июля: увеличилось количество погибших

Отмечается, что в больнице умер 20-летний парень, который получил тяжелые ранения в результате российской атаки на Киевскую область, которая произошла 24 июля.

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По информации Офиса генпрокурора, его не удалось спасти, несмотря на усилия врачей. Общее число погибших в результате удара РФ возросло до 12 человек.

В пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области, попав по частному загородному комплексу со стрельбищем. В тот день в результате атаки РФ погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения.

В понедельник, 27 июля, количество погибших возросло до 11 человек. Тогда в больнице от полученных ран умер 66-летний гражданин Украины. Сейчас всего известно о погибших 12 погибших в результате удара РФ.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что во время войны организаторы событий, на которой находятся представители оборонных компаний, должны нести персональную ответственность за гарантирование безопасности для людей.

Вскоре суд избрал меру пресечения Василию Гончаруку – организатору выставки оборонной продукции в Киевской области. Его заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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