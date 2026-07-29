Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по приватному заміському комплексу зі стрільбищем у Київській області збільшилася до 12 людей. У лікарні помер 20-річний хлопець.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Удар по Київщині 24 липня: зросла кількість загиблих

Зазначається, що у лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Київську область, яка відбулася 24 липня.

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За інформацією Офісу генпрокурора, його не вдалося врятувати, попри зусилля лікарів. Загальна кількість загиблих внаслідок удару РФ зросла до 12 людей.

У п’ятницю, 24 липня, Росія завдала ракетного удару по Київській області, влучивши по приватному заміському комплексу зі стрільбищем. У той день внаслідок атаки РФ загинули 10 людей, ще близько 100 дістали поранення.

У понеділок, 27 липня, кількість загиблих зросла до 11 людей. Тоді у лікарні від отриманих поранень помер 66-річний громадянин України. Зараз загалом відомо про загиблих 12 загиблих внаслідок удару РФ.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що під час війни організатори подій, на якій перебувають представники оборонних компаній, повинні нести персональну відповідальність за гарантування безпеки для людей.

Згодом суд обрав запобіжний захід Василю Гончаруку – організатору виставки оборонної продукції на Київщині. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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