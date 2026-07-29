Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вперше можуть відвідати Київ.

За інформацією Financial Times, домовленостей про візит досягли після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Віткофф і Кушнер готують перший візит до Києва

Зазначається, що переговори Зеленського і Трампа у Вашингтоні стали важливим кроком до відновлення активного діалогу між Києвом і Білим домом.

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За словами радників президента України та джерела, наближеного до адміністрації США, ця зустріч стала найкращою нагодою з початку другого президентського терміну Дональда Трампа для отримання нової військової підтримки. Також сторони обговорили можливості активізувати зусилля щодо припинення війни.

Після переговорів Зеленський повідомив, що сторони обговорили виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, дипломатичні питання та подальшу взаємодію між Україною і США.

Водночас Трамп назвав зустріч “дуже хорошою” та заявив, що сторони обговорили широке коло питань.

За даними FT, саме після цих переговорів спецпосланник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

Газета також пише, що останніми місяцями команда Зеленського цілеспрямовано працювала над зміною ставлення Дональда Трампа до війни в Україні.

Зокрема, українська сторона намагалася переконати президента США, що підтримка України відповідає американським інтересам, а також демонструвала успіхи українських військових.

Перед самітом НАТО Зеленський розповів FT, що Трамп позитивно оцінив українські далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Сам президент України пояснив, що Трамп прагне асоціюватися з успішними рішеннями.

– Президент Трамп хоче бути там, де є успіх, – сказав Зеленський.

За словами українського лідера, саме особисті зустрічі виявилися найефективнішим способом донести позицію Києва до президента США.

Лумер розповіла деталі майбутнього візиту

Про майбутній візит також повідомила американська блогерка Лора Лумер, яка послалася на джерело в Білому домі.

За її словами, під час переговорів Трампа і Зеленського було досягнуто домовленості, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до Києва найближчими двома тижнями.

Лумер стверджує, що сама закликала американську адміністрацію організувати цей візит після своєї поїздки до України, під час якої зустрічалася із Зеленським та українськими посадовцями.

Водночас Білий дім поки офіційно не підтвердив дату майбутнього візиту Віткоффа та Кушнера.

За інформацією видання Аxios, президент Володимир Зеленський також заявив про ймовірний візит до Києва Кушнера та Віткоффа протягом наступних двох тижнів.

Український президент сказав, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів, щоб закінчити війну, а також для того, щоб вони побачили ситуацію в Україні з перших рук.

Зеленський заявив, що Кушнер і Віткофф все ще хочуть досягти припинення вогню, щоб забезпечити простір для дипломатії. Але він підкреслив, що не думає, що Путін погодиться призупинити бойові дії.

Нагадаємо, Зеленський попросив Трампа про екстрений пакет ракет до Patriot на зиму.

Раніше Дональд Трамп назвав вдалою закриту зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі, під час якої вони обговорили виготовлення ракет для Patriot та дипломатичні шляхи припинення війни.

Президенти обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу з Росією.

За даними ЗМІ, переговори тривали понад годину, а серед ключових тем був можливий візит спецпредставників США до Києва.

28 липня речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і Беньяміном Нетаньягу були продуктивними.

Зустріч президентів України та США тривала понад годину і проходила за зачиненими дверима.

Джерела: Financial Times, допис Лори Лумер у соцмережі X

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