Признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами у побережья Одессы, где 26 июля в результате российской атаки затонуло судно Golden Leo, не обнаружено. Установлено местоположение затонувшего судна.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Затонувшее судно Golden Leo: морская акватория не загрязнена

— Продолжаем информировать о ситуации с судном Golden Leo, которое 26 июля затонуло неподалеку от побережья Одессы в результате российской атаки. По результатам анализа спутниковых материалов местоположение затонувшего судна установлено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 июля признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не выявлено.

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По словам Кипера, в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций все профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря.

Определен механизм оперативного привлечения необходимых средств реагирования, в частности сорбентов и специализированной техники, если возникнет такая необходимость.

По словам главы ОВА, мониторинг продолжается, ситуация находится на постоянном контроле.

Российская ракетная атака на судно Golden Leo

19 июля Военно-морские силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по судну Golden Leo три крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Судно с грузом зерна шло под флагом Гвинеи-Бисау. Владельцем судна является Турция.

Ракеты попали в район правого борта надстройки, в результате чего на борту возник пожар.

В результате удара судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.

26 июля корабль затонул примерно в 5 морских милях от побережья Одессы.

20 июля в Администрации морских портов Украины сообщили, что количество погибших на борту Golden Leo выросло до 10. Среди них — украинский лоцман.

После атаки Военно-морские силы Украины спасли восьмерых членов экипажа. Двое из них получили ранения и были госпитализированы.

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова и решительно осудил ракетный удар РФ по гражданскому судну MV Golden Leo.

Среди погибших — четверо моряков, граждан Индии, еще один находился в больнице в критическом состоянии.

После российской атаки и затопления иностранного судна Golden Leo у Одессы украинские службы проверяют акваторию Черного моря на возможное загрязнение.

Фото: Одесская ОВА

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