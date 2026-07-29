Ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами біля узбережжя Одеси, де 26 липня внаслідок російської атаки затонуло судно Golden Leo, не виявлено. Встановлено місцеположення затонулого судна.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Затонуле судно Golden Leo: морська акваторія не забруднена

– Продовжуємо інформувати про ситуацію із судном Golden Leo, яке 26 липня затонуло неподалік узбережжя Одеси внаслідок російської атаки. За результатами аналізу супутникових матеріалів місцеположення затонулого судна встановлено, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 липня ознак забруднення морської акваторії нафтопродуктами не виявлено.

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За словами Кіпера, відповідно до рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій усі профільні служби та наукові установи продовжують постійний моніторинг акваторії Чорного моря.

Визначено механізм оперативного залучення необхідних засобів реагування, зокрема сорбентів і спеціалізованої техніки, якщо виникне потреба у цьому.

За словами очільника ОВА, моніторинг триває, ситуація перебуває на постійному контролі.

Російська ракетна атака на судно Golden Leo

19 липня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили по судну Golden Leo три крилаті ракети типу Х-59/Х-69. Судно з вантажем зерна йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Власником судна є Туреччина.

Ракети влучили в район правого борту надбудови, внаслідок чого на борту виникла пожежа.

Унаслідок удару судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан.

26 липня корабель затонув приблизно за 5 морських миль від узбережжя Одеси.

20 липня в Адміністрації морських портів України повідомили, що кількість загиблих на борту Golden Leo зросла до 10. Серед них – український лоцман.

Після атаки Військово-морські сили України врятували вісьмох членів екіпажу. Двоє з них були госпіталізовані з пораненням.

МЗС Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова та рішуче засудило ракетний удар РФ по цивільному судну MV Golden Leo.

Серед загиблих – четверо моряків, громадян Індії, ще один перебував у лікарні в критичному стані.

Після російської атаки та затоплення іноземного судна Golden Leo біля Одеси українські служби перевіряють акваторію Чорного моря на можливе забруднення.

Фото: Одеська ОВА

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