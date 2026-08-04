Ночью РФ атаковала Украину дронами, управляемыми авиабомбами и баллистической ракетой Искандер-М. К сожалению, есть разрушения и жертвы в Сумах и Николаеве. Также под вражеским ударом оказалась Одесщина.

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Удар по Одесской области

Ночью россияне атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате вражеского удара разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали.

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На месте происшествия работают все соответствующие службы, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар КАБ по Сумам

Ночью россияне запустили управляемые авиабомбы в направлении Сум. Вражеские удары пришлись по жилищной инфраструктуре. В результате атаки поврежден частный сектор.

По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, жертвами российского удара стали женщина и девочки 5 и 10 лет. Тела детей извлекли из-под завалов их дома.

Россия атаковала Николаев

Ночью 4 августа россияне ударными дронами атаковали частный сектор Николаева. В результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали.

В результате российской атаки разрушены два частных дома, повреждены еще семь частных домов, автомобиль, а также выбиты окна в трех многоквартирных домах.

Взрывы в Краматорске

По словам руководителя Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, россияне ударили по городу авиационными бомбами.

Вражеские снаряды случили по многоквартирному микрорайону. По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали уточняются.

Атака на Херсон

Сегодня около 06:45 в Центральном районе Херсона россияне FPV-дроном умышленно атаковали мужчину — продавца на рынке. Муж пытался спастись, беспилотник какое-то время кружился над ним и наконец ударил. Потерпевший получил телесные повреждения, но остался жив.

Атака дронов на РФ

Ночью из-за атаки дронов раздавались взрывы в ряде регионов РФ. В частности, в Тверской области обломки БПЛА повредили склад компании Wildberries, а в Московской области в промышленной зоне Новоселок под удар попал логистический комплекс. Также повреждена электроподстанция и административное здание.

Также в ночь на 4 августа дроны атаковали Сызранский НПЗ, там фиксируется масштабный пожар. Этот НПЗ выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и т.д.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали складскую инфраструктуру вблизи поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области России. Повреждения зафиксировали в логистической зоне, где расположено несколько крупных складских комплексов, в том числе логистический центр Wildberries.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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