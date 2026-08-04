Вночі РФ атакувала Україну дронами, керованими авіабомбами та балістичною ракетою Іскандер-М. На жаль, є руйнування та жертви у Сумах та Миколаєві. Також під ворожим ударом опинилася Одещина.

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Удар по Одещині

Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Унаслідок ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, двоє людей постраждали. Пожежу, що виникла, рятувальники ДСНС оперативно ліквідували.

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На місці подій працюють всі відповідні служби, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Удар КАБами по Сумах

Вночі росіяни запустили керовані авіабомби у напрямку Сум. Ворожі удари прийшлися по житловій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, жертвами російського удару стали жінка та дівчатка 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку.

Росія атакувала Миколаїв

Вночі 4 серпня росіяни ударними дронами атакували приватний сектор Миколаєва. Внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували.

Внаслідок російської атаки зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще сім приватних осель, автомобіль, а також вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках.

Вибухи у Краматорську

За словами керівника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, росіяни вдарили по місту авіаційними бомбами.

Ворожі снаряди влучили по багатоквартирному мікрорайону. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі уточнюються.

Атака на Херсон

Сьогодні близько 06:45 у Центральному районі Херсона росіяни FPV-дроном навмисно атакували чоловіка — продавця на ринку. Чоловік намагався врятуватися, безпілотник якийсь час кружляв над ним і врешті вдарив. Потерпілий дістав тілесні ушкодження, але залишився живий.

Атака дронів на РФ

Вночі через атаку дронів лунали вибухи у низці регіонів РФ. Зокрема, у Тверській області уламки БпЛА пошкодили склад компанії Wildberries, а в Московській області у промисловій зоні Новосілок під удар потрапив логістичний комплекс. Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю.

Також у ніч на 4 серпня дрони атакували Сизранський НПЗ, там фіксується масштабна пожежа. Цей НПЗ випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо.

Окрім того, вночі безпілотники атакували складську інфраструктуру поблизу селища Красний Бор Тосненського району, що в Ленінградській області Росії. Пошкодження зафіксували у логістичній зоні, де розташовано кілька великих складських комплексів, зокрема логістичний центр Wildberries.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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