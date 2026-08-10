Атаки по Україні з боку Росії навряд чи найближчим часом підуть на спад – у ГУР не очікують тривалої паузи в ракетних ударах. Водночас РФ може змінити тактику та зменшити кількість ракет по одній цілі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Чи можливе нарощення атак Росії по Україні

За словами Скібіцького, Росія наразі фактично не витрачає старі запаси ракет.

Зараз дивляться

– У запас вони реально не заходять. Зараз для застосування йде майже все з конвеєра, – зазначив він.

Водночас у ГУР не очікують, що Росія зробить тривалу паузу в ракетних ударах.

Скібіцький пояснив, що РФ може зменшувати кількість ракет, спрямованих на одну ціль, і змінювати пріоритети під час атак. Проте повна пауза, за його оцінкою, малоймовірна.

Водночас подальша інтенсивність ударів залежатиме від того, чи зможе російська промисловість підтримувати нинішні темпи виробництва.

Нагадаємо, Росія вже виготовила десятки ракет Циркон і Онікс, достроково виконавши річний план виробництва.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет. На його думку, вона може застосовувати проти України до 100 балістичних ракет щомісяця.

У червні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія щомісяця здатна виготовляти близько 120 балістичних ракет.

Разом з іншими видами озброєння це дозволяє їй систематично завдавати масованих ударів по Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.