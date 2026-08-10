За даними ГУР, Росія вже виконала річний план із виробництва ракет Циркон та Онікс. За сім місяців 2026 року вона виготовила 33 Циркони та 60 Оніксів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Обсяги виробництва ракет РФ у 2026 році

За даними української воєнної розвідки, станом на 3 серпня Росія вже виконала визначений державним оборонним замовленням річний план виробництва цих ракет.

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За сім місяців російські підприємства виготовили:

33 ракети Циркон;

60 ракет Онікс.

Скибіцький нагадав, що спочатку обидві ракети створювалися як протикорабельні. Однак після модернізації Росія почала використовувати їх також для ударів по наземних цілях.

Водночас РФ нарощує виробництво й інших засобів ураження. За словами Вадима Скібіцького, загалом за основними типами ракет росіяни зараз виконують місячні виробничі плани на 110–120%.

Зокрема, у липні план із виробництва Х-101 виконали на 140%, Калібрів – на 111%, а крилатих ракет Х-35 – на 200%.

План виробництва Х-101 на серпень становить 72 ракети. У липні за такого самого плану РФ виготовила 87 одиниць.

Щодо Калібрів, план на серпень становить 26 ракет. У липні російські підприємства мали виготовити стільки ж, але фактично виробили 29.

Скільки ракет запустила Росія по Україні у липні

За оцінками ГУР, зростання інтенсивності застосування ракетного озброєння російськими військами почалося ще у квітні.

Тоді Росія застосувала 61 балістичну ракету, у травні – 107, а в червні – 134.

Водночас у липні російські війська використали 198 балістичних та гіперзвукових ракет. Йдеться, зокрема, про 9М723 із комплексу Іскандер-М, РМ-48У із С-400 та Циркони. Це найвищий показник за 2026 рік.

Крім того, у липні РФ застосувала 153 крилаті ракети Х-101, Калібр та Х-32. Вищим цей показник був лише у лютому, коли російські війська застосували 157 таких ракет.

Скібіцький зазначив, що зростання кількості ударів безпосередньо пов’язане з темпами виробництва.

– Пам’ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім – раз на тиждень. Зараз – ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння, – пояснив представник ГУР.

За його словами, Москва концентрує ресурси на тих типах озброєння, які вважає найбільш ефективними, а також на ракетах, для виробництва яких має достатньо компонентів.

Як Росія перерозподіляє ресурси у виробництві ракет

Генерал-майор Вадим Скібіцький зауважив, що Росія також перерозподіляє ресурси між різними програмами ракетного виробництва.

За даними ГУР, із квітня РФ призупинила серійне виробництво та застосування Х-32, модернізованої версії Х-22. Росіяни намагалися підвищити точність цієї ракети, однак результати бойових випробувань не відповідали очікуванням, після чого її знову відправили на доопрацювання.

– Такі ж у них нюанси і з Кинжалами. Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них – 30 метрів і більше, – розповів Скібіцький.

Він уточнив, що вивільнені ресурси, зокрема ракетне паливо та компоненти, можуть використовуватися для інших балістичних ракет.

Зокрема, росіяни наростили виробництво 9М723 для Іскандер-М. За даними розвідки, станом на 5 серпня для російського угруповання військ було виділено близько 130 таких ракет.

План виробництва становить близько 60 ракет на місяць, однак у липні РФ виготовила 65.

Окремо Росія виробляє РМ-48У, яку запускають із комплексів С-400 по наземних цілях. За словами Скібіцького, план виробництва цієї ракети на серпень становить близько 40 одиниць, а орієнтовний запас – близько 400.

Росія отримує ракети від КНДР

Ще одним джерелом ракет для РФ залишається Північна Корея.

За інформацією ГУР, Росія розгортає поблизу українського кордону північнокорейський ракетний підрозділ. Крім того, КНДР передала РФ ще 40 ракет KN-23 та KN-24.

Раніше Північна Корея вже передавала Росії близько 100 ракет KN-23.

За словами Скібіцького, Пхеньян отримує можливість випробовувати своє озброєння в реальних бойових умовах та отримувати дані для подальшої модернізації ракет.

– Хоча один з останніх ударів, коли північнокорейська ракета фактично вбила цілу родину, підтвердив, що її відхилення становило близько 15 кілометрів від цілі, – зазначив він.

На думку Скібіцького, завдання України полягає у тому, щоб зривати плани російського оборонно-промислового комплексу, діяти на випередження та завдавати максимальних втрат противнику.

Раніше Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет. На його думку, вона може застосовувати проти України до 100 балістичних ракет щомісяця.

У червні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія щомісяця здатна виготовляти близько 120 балістичних ракет.

Разом з іншими видами озброєння це дозволяє їй систематично завдавати масованих ударів по Україні.

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