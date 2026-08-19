Євгеній Хмара підтвердив, що звільнився з військової служби. Це відбулось до голосування у Верховній Раді за його призначення на посаду міністра оборони України.

Хмара звільнився з військової служби

Євгеній Хмара отримав статус цивільної особи.

– Я стою перед вами як цивільна особа, звільнена відповідно до закону України про військовий обов’язок і військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу, – сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

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Також він окреслив пріоритети майбутньої роботи на посаді.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради кандидатуру Хмари на посаду глави Міноборони.

Цього ж дня народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що Євгеній Хмара звільниться з військової служби до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони.

Усі необхідні документи для звільнення з військової служби підписані.

17 липня Кабмін призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони в уряді нового прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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