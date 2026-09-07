Российские войска ночью и утром 7 сентября продолжили атаковать украинские регионы.

В Одесской области последствия ударов зафиксировали сразу в двух районах, в Запорожье российский беспилотник попал в торгово-развлекательный комплекс, а в Днепропетровской области под обстрелом оказались три района.

Неспокойными сутки были и в Донецкой области: в Славянске, Краматорске и других населенных пунктах повреждены жилые и административные здания.

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Тем временем американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Киев покинули столицу на специальном поезде Peace Express.

Об этих и других событиях ночи и утра 7 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Одесскую область

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Одесскую область. Последствия зафиксировали в Одесском и Измаильском районах.

В Одесском районе повреждены два жилых дома. После взрывов повреждены их фасады, окна и заборы.

Кроме того, после атаки загорелись два автомобиля и сухая трава. Спасатели потушили пожар.

Еще один жилой дом подвергся повреждениям в Измаильском районе. Там огонь охватил два легковых автомобиля и надворную постройку.

По состоянию на утро все пожары, возникшие в результате российских ударов, потушили.

К ликвидации последствий ночной атаки привлекли 21 спасателя и пять единиц техники ГСЧС.

Удар по торговому центру в Запорожье

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. Один из дронов попал в гражданский объект.

Удар пришелся на торгово-развлекательный комплекс City Mall. Здание получило серьезные повреждения.

Спасатели потушили шесть очагов возгорания общей площадью около 700 кв. м.

Повреждения зафиксировали не только на территории торгового комплекса. По данным Запорожской областной прокуратуры, в результате атаки также пострадал многоквартирный жилой дом.

По предварительной информации, люди во время этого удара не пострадали.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту военного преступления. Расследование ведет Управление СБУ в Запорожской области.

Обстрелы Днепропетровской области

Более десяти российских атак зафиксировали в течение ночи в трех районах Днепропетровской области. Российские войска применяли беспилотники и артиллерию.

В Никопольском районе под обстрелом оказались Никополь и Покровская община. В результате обстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

В Синельниковском районе российская армия атаковала Зайцевскую общину. После удара загорелись склады, где хранилось зерно.

Еще одно направление ночных атак — Павлоградский район. В Юриевской общине пострадала инфраструктура.

Информация о полном масштабе последствий уточняется.

Атаки на Славянск и Краматорск

За последние сутки российские войска 12 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. Большая часть последствий зафиксирована в Краматорском районе.

В Славянске в результате российских ударов ранены четверо человек. Повреждены четыре многоэтажных жилых дома, частный дом и шесть автомобилей.

В Краматорске ранения получили двое людей.

Еще один человек пострадал в Маяках Святогорской общины.

В Новодонецком российские удары повредили двухэтажный дом и административное здание. В Иверском также зафиксированы повреждения админздания.

На фоне постоянных обстрелов из прифронтовых районов продолжается эвакуация. За сутки из опасных территорий вывезли 849 человек, среди них 120 детей.

Уиткофф и Кушнер уехали из Киева после переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ночь на 7 сентября завершили визит в Киев и уехали из украинской столицы на специальном поезде.

В Укрзализныце для этого рейса использовали символическое название Peace Express, которое появилось на информационном табло над платформой перед отправлением американских гостей.

В Киев Уиткофф и Кушнер тоже приехали поездом накануне, 6 сентября.

Для американской делегации Укрзализныця подготовила специальное меню с крымскотатарскими блюдами, подчеркнув, что крымскотатарская кухня — часть культурного наследия Украины.

Визит состоялся на фоне переговоров американских представителей с украинской стороной.

Главные тезисы по итогам встречи Владимира Зеленского со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — читайте в материале.

Кравченко ответил на заявления по делу Карфаген

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на информацию, прозвучавшую во время судебного заседания по делу Карфаген, и опроверг свою причастность к получению и легализации денег от незаконных колл-центров.

Речь идет о записях разговоров, обнародованных во время рассмотрения вопроса о мере пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропивы.

Кравченко заявил, что не видит в обнародованных материалах подтверждения обвинений в свой адрес. По его словам, сами разговоры не могут служить доказательством причастности к незаконным средствам.

Генеральный прокурор также прокомментировал фотографию сейфа с деньгами, которая ранее распространялась в СМИ. Он утверждает, что сейф не связан ни с ним, ни с прокуратурой, а сама фотография, по информации адвокатов, взята из другого уголовного дела.

Кравченко также отверг претензии по поводу расходов своей семьи, заявив, что они соответствовали задекларированным доходам. Отдельно он объяснил информацию о доме площадью 280 кв. м, в котором живет его семья: по словам генпрокурора, недвижимость арендуют, а семья переехала туда 1 мая.

Глава ОГПУ заявил, что не против проверки своей деятельности, но настаивает, что любые обвинения должны подтверждаться доказательствами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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