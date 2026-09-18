Украина с конца прошлой недели фиксирует активизацию ретрансляторов на территории Беларуси, которые используются для усиления сигнала российских беспилотников.

В Беларуси фиксируют активизацию ретрансляторов

В эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с конца прошлой недели фиксируется работа ретрансляторов.

— Фактически с конца прошлой недели мы фиксируем включение ретрансляторов, усиливающих сигнал для российских дронов, которые враг направляет на наши западные области, эти ретрансляторы расположены на территории Беларуси, — отметил он.

По его словам, ретрансляторы помогают поддерживать связь с российскими дронами, которые РФ направляет для атак на западные области Украины.

Сейчас смотрят

Демченко подчеркнул, что в последние дни активность таких средств на территории Беларуси остается высокой.

В то же время он сообщил, что на территории Беларуси практически постоянно проходят военные учения, сборы, проверки боеготовности и другие мероприятия. В частности, недавно там проводились командно-штабные тренировки.

По его мнению, такие действия также содержат информационную составляющую: беларусские власти пытаются переложить ответственность за свою военную активность на Украину и европейские страны и отвлечь внимание от влияния России на Минск.

В то же время вблизи украинской границы со стороны Беларуси не зафиксирована военная группировка, способная осуществить вторжение или масштабные провокации. Однако в ГПСУ отмечают, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому это направление остается под постоянным контролем.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко сообщил, что в Беларуси снова заработали некоторые ретрансляторы для российских беспилотников.

Также Андрей Демченко ранее сообщал, что атаки российских дронов на Ровенскую, Волынскую и Львовскую области обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.