Польша не выбирает для Украины героев, но просит учитывать боль польских семей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Лукасевич о напряжении между странами по истории

Напомним, что в июне польский президент Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды — после скандала, связанного с названием одного из украинских военных подразделений в честь героев УПА. Тогда президент Украины вернул награду.

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В то же время Владимир Зеленский отметил, что орден Белого орла почему-то остается у Екатерины II и Бенито Муссолини.

Петр Лукасевич назвал эту историю моментом напряжения в отношениях Польши и Украины. По его словам, это была очень пылкая дискуссия, включавшая, в частности, и вопросы орденов и названий. В итоге все сошлось на том, что обе стороны смогли высказать свои позиции.

— Мы говорили об этом много раз: мы не выбираем для Украины ее героев. Мы не навязываем Украине героев. Но каждое решение должно приниматься с учетом того, что оно может задеть чувства тех людей, чья семейная история так или иначе была к этому привлечена, — заявил дипломат.

Для многих семей в Польше это до сих пор болезненный вопрос, добавил он.

— Мы опять же пытаемся объяснить каждому, кто готов слушать: что бы вы ни делали, это может задеть или помочь полякам, евреям, чехам, румынам, словакам, венграм — всем вокруг вас. Это правило, – объяснил Лукасевич.

Временный поверенный отметил, что Польша ценит шаг по началу работ по эксгумации тел (погибших в Волынской трагедии). Лукасевич объясняет, что этот исторический вопрос нельзя оставлять просто так, потому что он гниет и портит польско-украинские отношения.

По его словам, обе стороны как часть большой европейской семьи должны согласиться, что определенные события прошлого можно обсуждать и рассматривать в контексте.

— То, что произошло в 1940-х годах, — это один большой контекст европейской истории, — сказал Петр Лукасевич.

Фото: Елена Кондратюк/Facebook

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