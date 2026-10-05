Польща не обирає для України героїв, але просить зважати на біль польських родин.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

Лукасєвіч про напруження між країнами щодо історії

Нагадаємо, що у червні польський президент Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого орла — найвищої державної нагороди — після скандалу, пов’язаного з назвою одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА. Тоді президент України поштою повернув орден.

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Водночас Володимир Зеленський зауважив, що орден Білого орла чомусь залишається у Катерини II та Беніто Муссоліні.

Пйотр Лукасєвіч назвав цю історію моментом напруги у відносинах Польщі та України. За його словами, це була дуже палка дискусія, яка включала, зокрема, й питання орденів та назв. У підсумку все зійшлося до того, що обидві сторони змогли висловити свої позиції.

— Ми говорили про це багато разів: ми не обираємо для України її героїв. Ми не нав’язуємо Україні героїв. Але кожне рішення має ухвалюватися з урахуванням того, що воно може зачепити почуття тих людей, чия сімейна історія так чи інакше була до цього залучена, — заявив дипломат.

Для багатьох родин у Польщі це й досі болюче питання, додав він.

— Ми знову ж таки намагаємося пояснити кожному, хто готовий слухати: що б ви не робили, це може зачепити або допомогти полякам, євреям, чехам, румунам, словакам, угорцям — усім довкола вас. Це правило, — пояснив Лукасєвіч.

Тимчасовий повірений наголосив, що Польща цінує крок щодо початку робіт з ексгумації тіл (загиблих у Волинській трагедії). Лукасєвіч пояснює, що це історичне питання не можна залишати просто так, бо воно гниє і псує польсько-українські відносини.

За його словами, обидві сторони, як частина великої європейської родини, мають погодитися, що певні події минулого можна обговорювати та розглядати в контексті.

— Те, що сталося у 1940-х роках, — це один великий контекст європейської історії, — сказав Пйотр Лукасєвіч.

Фото: Олена Кондратюк/Facebook

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