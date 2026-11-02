Офис генпрокурора завершил служебное расследование по выезду Кравченко из Украины
- Офис генпрокурора завершил служебное расследование и установил, что экс-генпрокурор Руслан Кравченко незаконно выехал за границу, самостоятельно изготовив командировочный приказ и заверив его печатью ОГП.
- По словам и. о. генпрокурора Антона Ковальского, Кравченко совершил дисциплинарный проступок, использовав для выезда запрос на участие в заседании ПАСЕ.
Офис генерального прокурора завершил служебное расследование по обстоятельствам выезда за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Проверка установила, что он нарушил ведомственные инструкции и закон, самостоятельно изготовив и подписав приказ о собственной командировке.
Об этом во время встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский.
Как Кравченко подделал документы для пересечения границы
По словам Антона Ковальского, служебное расследование подробно воспроизвело хронологию действий бывшего руководителя ОГП накануне выезда.
В частности, в пятницу, 11 сентября, Кравченко вызвал начальницу Управления государственной охраны Офиса генпрокурора и попросил передать ему гербовую печать ОГП, которая должна была храниться у этого должностного лица, оставив ее у себя на выходные. Ковальский предположил, что экс-генпрокурор спланировал свою операцию заранее.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, Кравченко находился на рабочем месте в Офисе генпрокурора.
Служебное расследование выяснило, что Кравченко лично написал и напечатал приказ о своей командировке, после чего подписал его и скрепил гербовой печатью ОГП. Для пересечения границы он использовал запрос на участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Также выяснилось, что Кравченко заранее написал заявление об отказе от государственной охраны и не использовал служебный автомобиль для выезда за пределы Украины.
Вскоре сотрудники нашли в кабинете Кравченко гербовую печать ОГП и конверт с командировочным приказом. Кадровый департамент зарегистрировал документ, поскольку на тот момент еще не было известно, что должностное лицо не планирует возвращаться в Украину.
— Служебное расследование окончено. Установлены нарушения: он подписал приказ, который сам совершил. И использовал безосновательно приглашение в иностранное государство для выезда за границу. Служебное расследование установило нарушение ведомственных инструкций. По сути, он совершил дисциплинарный проступок, за который его необходимо уволить. Но у меня не было желания ждать выводов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а уволил его, когда от него поступило заявление на увольнение, — заявил он.
Возможно ли уголовное производство по делу Карфаген
Отвечая на вопрос по поводу привлечения Руслана Кравченко к уголовной ответственности по делу Карфаген, Ковальский отметил, что НАБУ и САП расследуют его.
— И если будут установлены факты нарушения Кравченко законодательства, то ему объявят подозрение, — утверждает исполняющий обязанности генпрокурора.
Выезд Кравченко за границу
В начале сентября тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке, назвав это решение сознательным и заявив о нежелании “политизации своей должности”.
14 сентября появилась информация о том, что Руслан Кравченко находится за границей в служебной командировке. По данным источников в правоохранительных органах, он пересек границу ночью через один из пунктов пропуска на границе с Польшей.
25 сентября в Офисе генпрокурора официально приступили к служебной проверке обстоятельств заграничной командировки Кравченко по распоряжению в. и. о. генпрокурора Антона Ковальского.