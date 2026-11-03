СБУ установила 100 человек, причастных к столкновениям в Петропавловской Борщаговке
- Служба безопасности Украины установила около 100 человек, причастных к организации массовых беспорядков в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.
- По данным СБУ, главной целью организаторов было похищение военнослужащего Национальной гвардии и создание искусственного общественного резонанса.
Служба безопасности Украины установила и идентифицировала около 100 человек, которые присутствовали на месте беспорядков 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области и активно участвовали в их организации. В настоящее время силовики проводят обыски, решается вопрос о задержании и оглашении подозрений.
Об этом сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий время пресс-брифинга.
СБУ идентифицировала участников событий в Петропавловской Борщаговке
По словам Рудницкого, организаторы событий в Петропавловской Борщаговке действовали спланированно и преследовали цель реализации преступного замысла с привлечением посторонних лиц.
— Хочу подтвердить, что они это мероприятие планировали, цель была одна – похитить одного из военнослужащих Национальной гвардии. Для этого они прибегли к разным манипуляциям, отдельным мошенническим действиям, а также имели целью это событие дать определенный общественный резонанс, чтобы туда могли привлечься другие лица, — заявил заместитель главы СБУ.
Он добавил, что все действия задокументированы и прекращены правоохранителями. Как утверждает Рудницкий, сейчас ситуация в Киеве и области полностью контролируемая и спокойная. Следственные и оперативные подразделения СБУ работают во взаимодействии с Нацполицией, руководством Нацгвардии и органами прокуратуры.
СБУ открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.
Среди них – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ст. 114-1) и несанкционированное распространение информации о расположении Сил обороны (ст. 114-2 Уголовного кодекса).
Кроме этого, по решению прокуратуры, к производству СБУ приобщили еще одно дело, ранее расследованное Национальной полицией по ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки).
Столкновения в Петропавловской Борщаговке
События разворачивались 2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, который использовался в качестве пункта временного размещения военнослужащих Нацгвардии, возвращенных после самовольного ухода из части.
После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном содержании людей возле здания собралась толпа. Конфликт перерос в массовые беспорядки и столкновения, во время которых раздавались выстрелы и были повреждены служебные полиции.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
По информации военного омбудсмана Ольги Решетиловой, в пункте дислокации, кроме мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие тяжелые бои за Мариуполь, Азовсталь, российский плен и вернувшиеся в строй.
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что поддерживают исключительно объективное и беспристрастное расследование событий, подчеркнув, что все выводы по ответственности конкретных лиц должны базироваться только на установленных фактах, а не на эмоциях или публичном давлении.