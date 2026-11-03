Служба безпеки України встановила та ідентифікувала близько 100 осіб, які були присутні на місці заворушень 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині та брали активну участь в їхній організації. Наразі силовики проводять обшуки, вирішується питання про затримання та оголошення підозр.

Про це під повідомив заступник очільника СБУ Іван Рудницький час пресбрифінгу.

СБУ ідентифікувала учасників подій у Петропавлівській Борщагівці

За словами Рудницького, організатори подій у Петропавлівській Борщагівці діяли сплановано та мали на меті реалізацію злочинного задуму із залученням сторонніх осіб.

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— Хочу підтвердити, що вони цей захід планували, мета була одна – викрасти одного із військовослужбовців Національної гвардії. Для цього вони вдалися до різних маніпуляцій, окремих шахрайських дій, а також мали на меті цій події дати певний суспільний резонанс, щоб туди могли залучитися інші особи, — заявив заступник очільника СБУ.

Він додав, що всі дії задокументовані та припинені правоохоронцями. Як стверджує Рудницький, наразі ситуація в Києві та області є повністю контрольованою і спокійною. Слідчі та оперативні підрозділи СБУ працюють у взаємодії з Нацполіцією, керівництвом Нацгвардії та органами прокуратури.

СБУ відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Серед них — Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ст. 114-1) та несанкціоноване поширення інформації про розташування Сил оборони (ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Окрім цього, за рішенням прокуратури, до провадження СБУ долучили ще одну справу, яку раніше розслідувала Національна поліція за ст. 294 КК України (масові заворушення).

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Події розгорталися 2 листопада біля будинку в Петропавлівській Борщагівці, який використовувався як пункт тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, повернутих після самовільного залишення частини.

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання людей біля будівлі зібрався натовп. Конфлікт переріс у масові заворушення та сутички, під час яких лунали постріли та були пошкоджені службові авто поліції.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.

За інформацією військового омбудсмана Ольги Решетилової, у пункті дислокації, крім мобілізованих, перебували військовослужбовці, які пройшли важкі бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що підтримують виключно об’єктивне та неупереджене розслідування подій, наголосивши, що всі висновки щодо відповідальності конкретних осіб мають базуватися лише на встановлених фактах, а не на емоціях чи публічному тиску.

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