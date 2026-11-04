Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, яка створила масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема Енергоатом.

Про це повідомили у НАБУ.

Операція Мідас: матеріали відкрито

За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатома та підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики. Розмір винагороди становив від 10% до 15% вартості контрактів.

Зараз дивляться

Отримані кошти легалізовували через окремий офіс злочинної організації.

Як встановили детективи, протягом 2020–2025 років до цього офісу у вигляді готівки зі сфери енергетики надійшло понад $111 млн і €12 млн. Водночас слідство встановило, що злочинна організація отримувала кошти й з інших джерел.

Для відмивання грошей учасники схеми використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Детективам НАБУ і прокурорам САП вдалося домогтися арешту активів злочинної організації як в Україні, так і за кордоном. Робота з виявлення та арешту інших активів триває.

Крім того, з основних матеріалів справи виділили низку окремих кримінальних проваджень. У них продовжують розслідувати факти надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.

Що відомо про справу Мідас

Операцію Мідас розпочали 10 листопада 2025 року. Головними фігурантами стали бізнесмен Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов.

У березні повідомлялося, що НАБУ ініціювало екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча.

У лютому 2026 року НАБУ повідомило про підозру Герману Галущенку. Перед цим його зняли з потяга під час спроби виїхати до Польщі. Слідство встановило, що частину незаконно отриманих коштів легалізували через інвестиційний фонд на острові Ангілья та пов’язані з ним офшорні компанії.

Також в НАБУ поінформували, що фігуранти операції Мідас мали низку матеріалів на десятки осіб, серед яких – міністри і заступники міністрів, деякі журналісти та працівники СБУ.

Джерело : НАБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.