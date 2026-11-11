Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна создать собственную систему противоракетной, в том числе антибаллистической, обороны, чтобы не зависеть от поставок американских ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в парламенте Дании 11 ноября.

Дефицит ракет для Patriot и создание Freyja

По его словам, Украина уже работает над общеевропейским проектом противоракетной и антибаллистической обороны Freyja, к которому присоединились 11 стран. Зеленский призвал Данию поддержать инициативу и подчеркнул, что у Европы должно быть достаточно собственных средств для перехвата баллистических ракет.

Сейчас смотрят

Глава государства также заявил, что Европа должна принимать непосредственное участие в формировании архитектуры безопасности континента, а переговоры о будущем региона не могут проходить без европейских стран.

Зеленский обратил внимание на дефицит ракет-перехватчиков Patriot, используемых Украиной для защиты от российских баллистических атак. По его словам, сейчас страны мира конкурируют за возможность получить такие ракеты, однако значительная часть поставок направляется на Ближний Восток.

В результате Украина сталкивается с ситуацией, когда имеет пусковые установки Patriot, но нет достаточного количества ракет для перехвата целей.

Президент подчеркнул, что речь идет не о необходимости наступательного вооружения, а о средствах защиты.

На этом фоне Зеленский призвал Европу стать независимой в области антибаллистической обороны.

По его словам, континенту нужна собственная система, которую можно будет:

производить в больших масштабах;

производить быстро;

сделать доступным по стоимости;

использовать для реального перехвата баллистических угроз.

Украина уже работает над такой инициативой в рамках программы Freyja.Каждое государство может внести вклад в проект собственными компонентами, технологиями и инвестициями.

Зеленский также сообщил, что уже подготовлено все необходимое для открытия офиса программы Freyja в Копенгагене совместно с Норвегией.

— Если у Европы будет достаточно собственных средств антибаллистической обороны и больше не будет зависеть от кого-то другого, России придется гораздо серьезнее относиться к Европе, — подчеркнул президент в своем выступлении в парламенте Дании.

По словам Зеленского, баллистические ракеты остаются самым опасным оружием России. Наличие достаточного количества ракет-перехватчиков позволит значительно ослабить эту угрозу.

Ранее в Госдепе США отметили, что Украине предстоит получить 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot в период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года.

Европа за столом переговоров

Зеленский заявил, что в последнее время на разных уровнях снова звучат заявления о якобы необходимости гарантий безопасности для России. По его мнению, Москва использует эту тему не для достижения истинного мира, а для получения возможности вмешиваться в дела других государств и применять силу, если сочтет это нужным.

— Путин хочет навсегда удержать свою личную власть и передать свои империалистические и во многих аспектах просто фашистские взгляды следующим поколениям, — сказал глава государства.

На этом фоне Зеленский заявил, что Европа обязательно должна находиться за столом переговоров, когда будут определяться правила безопасности на следующие десятилетия. В частности, это касается переговоров между США и Россией.

По словам главы государства, европейские страны должны максимально координировать свои позиции, чтобы и Вашингтон, и Москва слышали общую позицию Европы.

— Когда возникает вопрос, кто будет защищать интересы Европы, должен быть четкий ответ: Европа, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у европейских государств достаточно сил, единства и решительности, чтобы самостоятельно защищать собственные интересы, в частности интересы Дании и Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.