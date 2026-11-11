Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має створити власну систему протиракетної, зокрема антибалістичної, оборони, щоб не залежати від постачання американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це очільник держави сказав під час свого виступу в парламенті Данії 11 листопада.

Дефіцит ракет для Patriot та створення Freyja

За його словами, Україна вже працює над загальноєвропейським проєктом протиракетної та антибалістичної оборони Freyja, до якого долучилися 11 країн. Зеленський закликав Данію підтримати ініціативу та наголосив, що Європа повинна мати достатньо власних засобів для перехоплення балістичних ракет.

Зараз дивляться

Глава держави також заявив, що Європа має брати безпосередню участь у формуванні архітектури безпеки континенту, а переговори про майбутнє регіону не можуть відбуватися без європейських країн.

Зеленський звернув увагу на дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, які Україна використовує для захисту від російських балістичних атак. За його словами, зараз країни світу конкурують за можливість отримати такі ракети, однак значна частина постачань спрямовується на Близький Схід.

У результаті Україна стикається з ситуацією, коли має пускові установки Patriot, але не має достатньої кількості ракет для перехоплення цілей.

Президент наголосив, що йдеться не про потребу в наступальному озброєнні, а про засоби захисту.

На цьому тлі Зеленський закликав Європу стати незалежною у сфері антибалістичної оборони.

За його словами, континенту потрібна власна система, яку можна буде:

виробляти у великих масштабах;

виготовляти швидко;

зробити доступною за вартістю;

використовувати для реального перехоплення балістичних загроз.

Україна вже працює над такою ініціативою в межах програми Freyja. Кожна держава може зробити внесок у проєкт власними компонентами, технологіями та інвестиціями.

Зеленський також повідомив, що вже підготовлено все необхідне для відкриття офісу програми Freyja в Копенгагені спільно з Норвегією.

— Коли Європа матиме достатньо власних засобів антибалістичної оборони й більше не залежатиме від когось іншого, Росії доведеться набагато серйозніше ставитися до Європи, — наголосив президент у своєму виступі у парламенті Данії.

За словами Зеленського, балістичні ракети залишаються найнебезпечнішою зброєю Росії. Наявність достатньої кількості ракет-перехоплювачів дозволить значно послабити цю загрозу.

Раніше у Держдепі США наголосили, що Україна має отримати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot у період із четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.

Європа за столом переговорів

Зеленський заявив, що останнім часом на різних рівнях знову лунають заяви про нібито необхідність гарантій безпеки для Росії. На його думку, Москва використовує цю тему не для досягнення справжнього миру, а для отримання можливості втручатися у справи інших держав і застосовувати силу, коли вважатиме це за потрібне.

— Путін хоче назавжди утримати свою особисту владу та передати свої імперіалістичні й, у багатьох аспектах, просто фашистські погляди наступним поколінням, — сказав глава держави.

На цьому тлі Зеленський заявив, що Європа обов’язково має бути за столом переговорів, коли визначатимуться правила безпеки на наступні десятиліття. Зокрема, це стосується переговорів між США та Росією.

За словами глави держави, європейські країни повинні максимально координувати свої позиції, щоб і Вашингтон, і Москва чули спільну позицію Європи.

— Коли постає питання, хто захищатиме інтереси Європи, має бути чітка відповідь: Європа, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що європейські держави мають достатньо сил, єдності та рішучості, щоб самостійно захищати власні інтереси, зокрема інтереси Данії та України.

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