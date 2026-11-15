Временное локализованное прекращение огня в районе Константиновки, на котором настаивает Кремль, вероятно позволит российским войскам усилить южный фланг, создать условия для новых штурмов Константиновки и Доброполья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Зачем РФ перемирие в Константиновке

В ISW подтверждают, что предложения России по Константиновке являются попыткой навязать США вымышленную Москвой картину ситуации на фронте, а самую паузу в боевых действиях враг планирует использовать для накопления сил и средств в этом секторе.

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Эксперты обращают внимание на несколько ключевых факторов. Как и в случае с Олешками, где режим тишины охватывал более широкое Херсонское направление, потенциальное перемирие для Константиновки коснется близлежащих районов, учитывая смешивание позиций украинских и российских сил в этом секторе и большую дальность работы тактических дронов.

Там отмечают, что оккупанты до сих пор пытаются закрепиться на инфильтрированных позициях в Константиновке и захватить ее, несмотря на то, что Москва еще с июля 2026 года заявляет о якобы контроле над городом. Аналогично провалились попытки россиян захватить Доброполье, хотя Минобороны РФ отчитывалось о его якобы окружении и взятии.

Недавние механизированные штурмы и высокий темп атак на Константиновском и Добропольском направлениях свидетельствуют о том, что российское командование считает этот участок приоритетным.

По оценке ISW, командование РФ рассчитывает использовать локальную паузу в более широком районе Константиновки для усиления своих группировок, чтобы впоследствии активизировать попытки прорвать украинский крепостной пояс с юга и юго-запада.

Аналитики напомнили, что 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требования Москвы ввести в Константиновке гуманитарное прекращение огня по сценарию, который в конце октября применялся в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Президент подчеркнул, что Кремль пытается использовать такое перемирие, чтобы заставить Силы обороны выйти из Константиновки, после чего оккупанты смогут захватить город, развить наступление в Краматорске и Славянске.

Ссылаясь на спутниковые снимки, Зеленский отметил, что при прекращении огня в Олешках российские подразделения подтягивали вооружение и укрепляли свои позиции.

Кроме того, Украина передала США перечень из семи-восьми оккупированных населенных пунктов, где гуманитарное прекращение огня было бы уместным, однако РФ отвергла все эти варианты.

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