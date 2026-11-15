Тимчасове локалізоване припинення вогню в районі Костянтинівки, на якому наполягає Кремль, ймовірно, дозволить російським військам посилити південний фланг, створити умови для нових штурмів Костянтинівки та Добропілля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо РФ перемир’я в Костянтинівці

В ISW підтверджують, що пропозиції Росії щодо Костянтинівки є спробою нав’язати США вигадану Москвою картину ситуації на фронті, а саму паузу в бойових діях ворог планує використати для накопичення сил і засобів у цьому секторі.

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Експерти звертають увагу на кілька ключових чинників. Як і у випадку з Олешками, де режим тиші охоплював ширший Херсонський напрямок, потенційне перемир’я для Костянтинівки зачепить прилеглі райони з огляду на змішування позицій українських і російських сил у цьому секторі та велику дальність роботи тактичних дронів.

Там зазначають, що окупанти досі намагаються закріпитися на інфільтрованих позиціях у Костянтинівці та захопити її, попри те, що Москва ще з липня 2026 року заявляє про нібито контроль над містом. Аналогічно провалилися спроби росіян захопити Добропілля, хоча Міноборони РФ звітувало про його нібито оточення та взяття.

Нещодавні механізовані штурми та високий темп атак на Костянтинівському й Добропільському напрямках свідчать, що російське командування вважає цю ділянку пріоритетною.

За оцінкою ISW, командування РФ розраховує використати локальну паузу в ширшому районі Костянтинівки для підсилення своїх угруповань, щоб згодом активізувати спроби прорвати український фортечний пояс із півдня та південного заходу.

Аналітики нагадали, що 14 листопада президент України Володимир Зеленський відреагував на вимоги Москви запровадити у Костянтинівці гуманітарне припинення вогню за сценарієм, який наприкінці жовтня застосовувався в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Президент наголосив, що Кремль намагається використати таке перемир’я, щоб змусити Сили оборони вийти з Костянтинівки, після чого окупанти зможуть захопити місто, розвинути наступ у напрямку Краматорська та Слов’янська.

Посилаючись на супутникові знімки, Зеленський зазначив, що під час припинення вогню в Олешках російські підрозділи підтягували озброєння та укріплювали свої позиції.

Крім того, Україна передала США перелік із семи-восьми окупованих населених пунктів, де гуманітарне припинення вогню було б доречним, однак РФ відкинула всі ці варіанти.

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