Росія знову висуває ультиматуми щодо європейської безпеки, подібні до тих, які передували вторгненню у Грузію у 2008 році та повномасштабному вторгненню до України у 2022-му.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Сибіга про ультиматуми Росії щодо НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу на повторення російських вимог щодо європейської безпеки, які раніше передували військовій агресії Кремля.

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Він нагадав, що у 2007 році під час Мюнхенської конференції Володимир Путін назвав розширення НАТО загрозою для Росії.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Кремль погрожував через перспективи вступу Грузії та України до блоку. Через кілька місяців російські війська вторглися до Грузії.

За словами Сибіги, у 2021 році Москва знову висунула вимоги припинити розширення НАТО та повернути військову інфраструктуру блоку до меж 1997 року. За кілька місяців Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Тепер, наголосив глава МЗС, ті самі вимоги повертаються під новою назвою — європейська архітектура безпеки.

— Це не запрошення до діалогу. Історія свідчить, що відбувається далі: нова ескалація бойових дій із боку Росії в агресивних формах, включно з відкритою збройною агресією, — заявив Сибіга.

Міністр закликав міжнародних партнерів не приймати нав’язаний Кремлем порядок денний, а посилювати тиск на російський режим.

На його думку, це необхідно, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних зусиль і припинити російську агресію проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США вперше запитали про можливе виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на членство України в НАТО.

Глава держави наголосив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими, а питання можливих домовленостей щодо безпеки потребує конкретних гарантій від партнерів.

В іншому інтерв’ю Зеленський застеріг, що передання Донбасу Росії не гарантуватиме завершення війни.

За його словами, Путін може використати територіальні поступки для тимчасової паузи, після якої Росія знову вдасться до агресії.

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