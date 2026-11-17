Дрони СБС атакували в Уфі один із найбільших нафтопереробних заводів РосіїДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Сили безпілотних систем уразили НПЗ Башнефть-Уфанефтехим у Башкортостані.
- Операцію провели оператори 1 окремого центру безпілотних систем.
Сьогодні, 17 листопада, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Уфі.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем.
Атака на НПЗ в Уфі
Оператори 1 окремого центру безпілотних систем уразили нафтопереробний завод Башнефть-Уфанефтехим в Уфі, Республіка Башкортостан.
Потужність підприємства становить близько 10 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає 98,4%.
Завод виробляє високооктанові бензини, дизельне пальне, скраплені гази та іншу продукцію нафтопереробки.
Уфимський комплекс загалом об’єднує три великі заводи, загальна потужність яких становить до 23,5 млн тонн на рік. НПЗ в Уфі є важливою частиною паливної інфраструктури Росії.
Сьогодні Сили оборони вдарили по одному з найбільших нафтохімічних підприємств Росії – комбінату Салават, розташованого приблизно за 1 300 км від України.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські удари вже призвели до зупинки понад 55% нафтопереробних потужностей Росії.
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Вночі 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ. Цей завод залучений до ланцюга постачання пального військовій авіації й техніці окупантів.