Сьогодні, 17 листопада, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Уфі.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Атака на НПЗ в Уфі

Оператори 1 окремого центру безпілотних систем уразили нафтопереробний завод Башнефть-Уфанефтехим в Уфі, Республіка Башкортостан.

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Потужність підприємства становить близько 10 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки сягає 98,4%.

Завод виробляє високооктанові бензини, дизельне пальне, скраплені гази та іншу продукцію нафтопереробки.

Уфимський комплекс загалом об’єднує три великі заводи, загальна потужність яких становить до 23,5 млн тонн на рік. НПЗ в Уфі є важливою частиною паливної інфраструктури Росії.

Сьогодні Сили оборони вдарили по одному з найбільших нафтохімічних підприємств Росії – комбінату Салават, розташованого приблизно за 1 300 км від України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські удари вже призвели до зупинки понад 55% нафтопереробних потужностей Росії.

Раніше Сили оборони уразили на Ільському НПЗ установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6 та комплекс виробництва автомобільних бензинів.

Вночі 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ. Цей завод залучений до ланцюга постачання пального військовій авіації й техніці окупантів.

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