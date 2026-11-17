Хмара об ударе по Керченскому мосту: Это зеркальный ответ на российский террорДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Хмара заявил о поражении автомобильной и железнодорожной частей Керченского моста.
- Министр обороны назвал операцию ответом на российские атаки по украинским мостам.
Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что поражение Керченского моста – это прямой ответ на террор против нашей инфраструктуры.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Хмара о поражении Керченского моста
По словам Хмары, в результате операции Сил обороны разрушено “короткое плечо” поставок для российских войск с территории РФ. Министр отметил, что удар стал ответом на систематические атаки по украинской инфраструктуре.
Как сообщили в Минобороны, перед финальным ударом украинские военные поэтапно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радары и средства радиоэлектронной борьбы по пути к цели.
Для проведения операции применяли исключительно украинское вооружение, в частности беспилотники Паляниця, дроны Рута, ракеты Нептун, Фламінго и другие средства поражения.
Евгений Хмара назвал этот ответ неизбежным и справедливым. Он напомнил, что в последние месяцы Россия целенаправленно атаковала украинские мосты в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.
— В последние месяцы Россия целенаправленно била по нашим мостам — в Запорожье, Днепре, Киеве, Одесской области, считая это своим преимуществом. Сегодня мы ответили зеркально. Это прямой ответ на террор против нашей инфраструктуры. И принципиально важно: удар нанесен исключительно украинским оружием — нашими технологиями, нашими решениями, — подчеркнул министр.
Хмара поблагодарил украинских производителей вооружения, Силы обороны, Службу безопасности Украины и всех, кто присоединился к планированию и реализации операции.
Напомним, что ночью 17 ноября в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. По информации СБУ, операция длилась около месяца и состояла из семи этапов.
Служба безопасности показала видео удара по мосту.