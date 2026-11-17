Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що ураження Керченського мосту — це пряма відповідь на терор проти нашої інфраструктури.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хмара заявив про ураження Керченського мосту

За словами Хмари, внаслідок операції Сил оборони зруйновано коротке плече постачання російських військ із території РФ. Міністр наголосив, що удар став відповіддю на систематичні російські атаки по українській інфраструктурі.

Зараз дивляться

Як повідомили в Міноборони, перед фінальним ударом українські військові поетапно знищували російські системи протиповітряної оборони, радари та засоби радіоелектронної боротьби на шляху до цілі.

Для проведення операції застосовували виключно українське озброєння, зокрема безпілотники Паляниця, дрони Рута, ракети Нептун, Фламінго та інші засоби ураження.

Євгеній Хмара назвав цю відповідь неминучою та справедливою. Він нагадав, що останніми місяцями Росія цілеспрямовано атакувала українські мости в Запоріжжі, Дніпрі, Києві та на Одещині.

— В останні місяці Росія цілеспрямовано била по наших мостах — у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині, вважаючи це своєю перевагою. Сьогодні ми відповіли дзеркально. Це пряма відповідь на терор проти нашої інфраструктури. І принципово важливо: удару завдано виключно українською зброєю — нашими технологіями, нашими рішеннями, — наголосив міністр.

Хмара подякував українським виробникам озброєння, Силам оборони, Службі безпеки України та всім, хто долучився до планування й реалізації операції.

Нагадаємо, що вночі 17 листопада в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. За інформацією СБУ, операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів.

Служба безпеки показала відео удару по мосту.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.