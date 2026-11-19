В результате удара по Крымскому мосту 19 ноября было повреждено железнодорожное полотно, а движение по переправе перекрыто.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины.

Удар по Крымскому мосту 19 ноября: что известно

В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ нанесли удар ракетами Нептун по Керченскому мосту.

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение цели и повреждение железнодорожного полотна. Движение по мосту перекрыли.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что ракеты попали в район арки и железнодорожных путей. Движение поездов остановлено, а масштаб повреждений сейчас устанавливают.

В ведомстве отметили, что это уже третий удар по Крымскому мосту за неделю.

В Генштабе подчеркнули, что Керченский мост — важный маршрут снабжения российских войск на Юге Украины. Через переправу оккупанты перевозят топливо, боеприпасы и военную технику.

Кроме того, украинские военные подтвердили повреждения еще трех автомобильных мостов, которые используются для российской военной логистики.

В частности, 15 ноября были повреждены мосты через реку Северский Донец возле Пришиба в Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области РФ. Еще 14 ноября был поражен мост через Миусский лиман возле Лакедемоновки в Ростовской области.

В Генштабе объяснили, что такие удары направлены на то, чтобы затруднить поставки российским войскам боеприпасов, топлива и техники.

Напомним, что Крымский мост длиной около 19 км и соединяет временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ. Его используют для перевозки военной техники, боеприпасов и других грузов.