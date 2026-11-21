Украинские беспилотники класса middle strike и deep strike будут производить в Великобритании для нужд Сил обороны. Соответствующие проектные договоренности о совместном производстве подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Украинские дроны будут производить в Великобритании

Согласно подписанным проектным договоренностям, в Великобритании будут производить украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность. Производство будет финансироваться британской стороной, а вся продукция совместных предприятий будет направляться для обеспечения украинских военных.

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— Запускаем проекты, усиливающие возможности обеих стран и ускоряющие развитие наших ОПК. У Украины есть действенные оборонные решения и неоценимый опыт борьбы с врагом. Объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны, — сказал Хмара.

По словам министра, для Украины важна устойчивость партнерства, качество и способность давать результат в долгосрочной перспективе.

Во время встречи Хмара поблагодарил Великобританию за лидерство в поддержке Украины и пакет помощи для противовоздушной обороны, объявленный на заседании в формате Рамштайн.

В Минобороны напомнили, что Великобритания стала одной из первых стран, оперативно передавших Украине ракеты LMM из собственных складов в обмен на будущие поставки. Там отмечают, что эти средства важны для противодействия реактивным Shahed.

Кроме запуска производства дронов, стороны сосредоточились на вопросах ускорения новых поставок ракет LMM из имеющихся запасов для укрепления противовоздушной обороны, усиления дальнобойных способностей ВСУ и модернизации ракет украинского производства.

Во вторник, 17 ноября, Великобритания выделила Украине более 1 тыс. дополнительных ракет для систем ПВО малой дальности и более 10 радаров ПВО для сбивания российских целей этой зимой.

В октябре 2025 года Украина подписала с Великобританией договоренности о совместном производстве 1 тыс. дронов-перехватчиков Octopus-100. Это был первый украинский боевой дрон, который начали производить в одной из стран НАТО.

Фото : Минобороны

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