Українські безпілотники класу middle strike та deep strike вироблятимуть у Великій Британії для потреб Сил оборони. Відповідні проєктні домовленості про спільне виробництво підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Українські дрони вироблятимуть у Великій Британії

Згідно з підписаними проєктними домовленостями, у Великій Британії виготовлятимуть українські безпілотники, які вже довели свою ефективність. Виробництво фінансуватиме британська сторона, а вся продукція спільних підприємств спрямовуватиметься для забезпечення українських військових.

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— Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони, — сказав Хмара.

За словами міністра, для України важлива стійкість партнерства, якість та здатність давати результат у довгостроковій перспективі.

Під час зустрічі Хмара подякував Великій Британії за лідерство у підтримці України та пакет допомоги для протиповітряної оборони, оголошений на засіданні у форматі Рамштайн.

У Міноборони нагадали, що Велика Британія стала однією з перших країн, які оперативно передали Україні ракети LMM із власних складів в обмін на майбутні постачання. Там зазначають, що ці засоби є важливими для протидії реактивним Shahed.

Крім запуску виробництва дронів, сторони зосередилися на питаннях щодо прискорення нових постачань ракет LMM із наявних запасів для зміцнення протиповітряної оборони, посилення далекобійних спроможностей ЗСУ та модернізації ракет українського виробництва.

У вівторок, 17 листопада, Велика Британія виділила Україні понад 1 тис. додаткових ракет для систем ППО малої дальності та понад десять радарів ППО для збиття російських цілей цієї зими.

У жовтні 2025 року Україна підписала з Великою Британією домовленості про спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus-100. Це був перший український бойовий дрон, який почали виготовляти в одній із країн НАТО.

Фото : Міноборони

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