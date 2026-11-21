В воскресенье, 22 ноября, в части областей Украины в течение суток будут действовать графики отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго.

График отключения света 22 ноября: что известно

– 22 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии, — отметили в Укрэнерго.

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Так, для промышленных предприятий предусмотрены графики ограничения мощности.

В то же время, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2,5 очередей.

Актуальные графики отключения электроэнергии потребители могут проверить на официальных страницах облэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что в Одесской и Ровенской областях ситуация со светом остается сложной.

Так, в Одессе и области в течение дня выключают электричество из-за российских атак на магистральные сети.

Враг более суток атакует инфраструктуру региона, в результате чего энергетики фиксируют масштабные обесточивания. Местных жителей предупредили о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением.

В Ровенской области враг серьезно повредил энергооборудование во время обстрела, в результате чего без света остались 46 населенных пунктов Сарненского района.

Ситуацию осложнила повторная масштабная атака РФ, целью которой было значительное количество энергообъектов. Персонал местного облэнерго проводит восстановительные работы, они продолжатся и завтра.

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