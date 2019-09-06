Про социальную ответственность бизнеса в Украине в последнее время говорится очень много и часто. Однако есть и конкретные примеры, на которых ее можно увидеть уже в действии.

Агроиндустриальный холдинг МХП – крупнейший производитель мяса курицы, много лет к ряду системно вносит вклад в отечественную экономику и развитие регионов. Это и десятки миллиардов гривен, которые идут в бюджеты всех уровней в виде налогов, и достойные зарплаты десяткам тысяч сотрудников, и мощные инвестиции в инфраструктуру.

МХП в течение двух лет удвоил расходы на оплату труда своих сотрудников. Если в 2016 году фонд оплаты труда на более чем 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, то по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников пошло 4,48 млрд грн.

За шесть месяцев текущего года один из крупнейших работодателей страны, на предприятиях которого заняты свыше 28 тыс. сотрудников, направил на оплату труда больше 2,34 млрд грн.

Кроме того, МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, ежегодно приносит в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки.

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Динамичное развитие наращивает и объемы финансовой отдачи экономике Украины. Компания сегодня входит в список крупнейших налогоплательщиков страны. Только за прошлый год МХП уплатил 3,2 млрд грн налогов и сборов.

Также по итогам 2018 года МХП на 48% увеличил уплату местных и социальных налогов в сравнении с предыдущим периодом благодаря повышению эффективности и масштабов производственной деятельности, а также увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Сегодня уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости страны в целом.

– МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники – это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины, — поясняет тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин Юрий Косюк на встрече с инвесторами.

В развитие регионов страны в течение 2018 года и первой половины 2019 года холдинг инвестировал свыше 262 млн грн в рамках проектов корпоративной социальной ответственности: ремонт дорог, школ и садиков, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинская помощь в селах, материальная помощь молодым семьям с детьми.

МХП фактически добровольно берет на себя социальные обязательства в регионах, откуда до появления этих предприятий люди постоянно уезжали на заработки в Польшу или Чехию.

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Впечатляет и динамика инвестиций в КСО-проекты. В 2016 году компания инвестировала около 67,5 млн грн. В 2017 году – 94 млн. Сегодня же эта сумма превысила 200 млн.

К примеру, на строительство, ремонт детских садов и школ был выделен 41 млн, еще 57 млн были направлены на спортивные и культурные мероприятия, развитие местной инфраструктуры.

Не меньшие суммы идут и на поддержку местного бизнеса. Учитывая это, жители регионов присутствия предприятий МХП видят в холдинге надежного партнера не только по бизнесу, но и по столь необходимым для местных общин социальным, экологическим, образовательным и другим проектам.

Кстати, МХП также издаст книгу Accelerated Startup о развитии стартапов.

Источник: Delo.ua