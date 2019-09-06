Про соціальну відповідальність бізнесу в Україні останнім часом говориться дуже багато та часто. Однак є і конкретні приклади, де її можна побачити вже в дії.

Агроіндустріальний холдинг МХП – найбільший виробник м’яса курки, який багато років поспіль системно робить внесок у вітчизняну економіку та розвиток регіонів. Це і десятки мільярдів гривень, які йдуть до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків, і достойні зарплати десяткам тисяч співробітників, і потужні інвестиції в інфраструктуру.

МХП протягом двох років подвоїв витрати на оплату праці своїм співробітникам. Якщо в 2016 році фонд оплати праці на більш ніж 30 підприємствах МХП в 14 регіонах України становив 2,33 млрд грн, то за підсумками 2018 року на зарплати співробітників пішло 4,48 млрд грн.

За шість місяців поточного року один з найбільших роботодавців країни, на підприємствах якого зайняті понад 28 тис співробітників, направив на оплату праці більше 2,34 млрд грн.

Крім того, МХП, заснований і очолюваний відомим українським бізнесменом Юрієм Косюком, щорічно приносить в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки.

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Динамічний розвиток нарощує й обсяги фінансової віддачі економіці України. Компанія сьогодні входить в список найбільших платників податків країни. Тільки за минулий рік МХП сплатив 3,2 млрд грн податків і зборів.

Також за підсумками 2018 року МХП на 48% збільшив сплату місцевих і соціальних податків порівняно з попереднім періодом завдяки підвищенню ефективності та масштабів виробничої діяльності, а також збільшення обсягів продажів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сьогодні сплачені підприємствами холдингу податки залишаються на місцях і сприяють активному розвитку громад, формують фундамент їхньої фінансової незалежності країни загалом.

– МХП тісно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: споживачами, партнерами (клієнтами), місцевими громадами, інвесторами. Наші співробітники – це жителі сіл і міст, де компанія веде свою діяльність. Ми постійно на зв’язку з місцевими громадами. МХП дотримується принципів сталого розвитку та партнерства, залучаючи громади до спільних проектів. Працюючи разом, ми можемо поліпшити якість життя в регіонах, забезпечуючи сталий розвиток як МХП, так і України, – пояснює тісний зв’язок діяльності МХП з інтересами локальних громад Юрій Косюк на зустрічі з інвесторами.

У розвиток регіонів країни протягом 2018 року та першої половини 2019 року холдинг інвестував понад 262 млн грн в межах проектів корпоративної соціальної відповідальності: ремонт доріг, шкіл та садочків, облаштування соціальної інфраструктури загального користування, медична допомога в селах, матеріальна допомога молодим сім’ям з дітьми.

МХП фактично добровільно бере на себе соціальні зобов’язання в регіонах, звідки до появи цих підприємств люди постійно виїжджали на заробітки в Польщу або Чехію.

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Вражає також динаміка інвестицій в КСВ-проекти. У 2016 році компанія інвестувала близько 67,5 млн грн. У 2017 році – 94 млн. Сьогодні ж ця сума перевищила 200 млн.

Приміром, на будівництво, ремонт дитячих садків і шкіл було виділено 41 млн, ще 57 млн ​​були спрямовані на спортивні та культурні заходи, розвиток місцевої інфраструктури.

Не менші суми йдуть і на підтримку місцевого бізнесу. З огляду на це, жителі регіонів присутності підприємств МХП бачать в холдингу надійного партнера не тільки з бізнесу, але і за такими потрібними для місцевих громад соціальним, екологічним, освітнім та іншими проектами.

До речі, МХП також видасть книгу Accelerated Startup про розвиток стартапів.

Джерело: Delo.ua