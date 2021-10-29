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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро минимально упали в цене: курс валют в Украине на 29 октября

Доллар и евро минимально упали в цене: курс валют в Украине на 29 октября

Курс доллара в Украине снизился, об этом свидетельствуют данные Национального банка. По состоянию на 29 октября курс доллара составляет 26,33 грн, день назад валюту можно было приобрести немного дороже – за 26,37 грн.

Курс евро у НБУ составляет 30,5 грн за единицу. В предыдущий банковский день европейскую валюту можно было купить на 14 коп дороже.

Также наблюдается снижение цены на другие популярные в Украине валюты. За один день российский рубль подешевел на 2 коп, сейчас 10 рублей можно приобрести за 3,74 грн.

Стоимость злотого упала на 3 коп и сейчас составляет 6,6 грн за единицу.

Курс валют в Украине от НБУ на 29 октября 2021 года:

  • $1 – 26,331 грн;
  • €1 – 30,5 грн;
  • 1 польский злотый – 6,6 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

курс валют в Україні 29 жовтня

По прогнозу Кабинета Министров Украины, в ближайшие три года курс доллара будет на уровне 28-29 грн. Правительство прогнозирует снижение уровня инфляции в 2022 году до 6,2%. Через год повышение уровня цен может снизиться до 5%.

Государственный долг планируют сократить до менее 50% ВВП. Это позволит больше средств направлять на образование, медицину и оборону государства.

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