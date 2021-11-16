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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар подорожали: курс валют на 16 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На вторник Нацбанк установил курс 26,34 грн/1$.

Стоимость европейской валюты по сравнению с 15 ноября цена возросла почти на 25 копеек и составляет 30,15 грн/1€.

Цена на польский злотый и российский рубль повысилась также.

Курс валют в Украине от НБУ на 16.11:

  • $1 – 26,34 грн;
  • €1 – 30,15 грн;
  • 1 польский злотый – 6,5 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

курс долара 16 листопада 2021

С 30 ноября по 3 декабря Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год.

Согласно анонсу спикера парламента Руслана Стефанчука, произойти это должно во время следующей пленарной недели.

За основу постановление о выводах и предложениях к проекту закона Украины О государственном бюджете на 2022 год (№6000) парламентарии одобрили 20 октября.

2 ноября народные депутаты закончили рассмотрение поправок к закону и проголосовали за госбюджет за основу и в целом в первом чтении.

Документ впервые разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (на 2022-2024 годы).

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