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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро й долар здорожчали: курс валют на 16 листопада

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На вівторок Нацбанк встановив курс 26,34 грн/1$.

Вартість європейської валюти порівняно з 15 листопада зросла майже на 25 копійок і становить 30,15 грн/1€.

Ціна на польський злотий та російський рубль підвищилась також.

Курс валют в Україні від НБУ на 16.11:

  • $1 – 26,34 грн;
  • €1 – 30,15 грн;
  • 1 польський злотий – 6,5 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

курс долара 16 листопада 2021

Із 30 листопада до 3 грудня Верховна Рада України повинна розглянути проект державного бюджету на 2022 рік.

Згідно з анонсом спікера парламенту Руслана Стефанчука, відбутися це має під час наступного пленарного тижня.

За основу постанову про висновки й пропозиції до проекту закону України про державний бюджет на 2022 рік (№6000) парламентарі схвалили 20 жовтня.

2 листопада народні депутати закінчили розгляд поправок до закону та проголосували за держбюджет за основу та в цілому в першому читанні.

Документ уперше розроблено на основі трирічної бюджетної декларації (на 2022-2024 роки).

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