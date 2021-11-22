22 ноября Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

За выходные доллар вырос в цене почти на 13 копеек и составляет уже 26,57 грн/1$.

Европейская валюта в первый рабочий день недели подорожала на копейку – 29,98 грн/1€.

Польский злотый в понедельник стоит почти на три копейки дешевле, а российский рубль – почти на копейку дороже.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.11:

$1 – 26,57 грн;

€1 – 29,98 грн;

1 польский злотый – 6,41 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

Выплата 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 существенно не повлияет на рост цен на товары и услуги в Украине, считает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

По его убеждению, это не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос.

Отрасли, на которые планируют направить эти средства, страдают от недозагрузки. Поэтому, даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5-10%, это незначительно отразится на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине является незначительной.

18 ноября 285 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта №6297 о выделении 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.

За три дня до этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что использовать эти средства украинцы смогут на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, поход в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или на путешествия внутри страны.

Средства будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Программа должна стартовать 19 декабря.