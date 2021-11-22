22 листопада Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

За вихідні долар зріс у ціні майже на 13 копійок і становить уже 26,57 грн/1$.

Європейська валюта в перший робочий день тижня здорожчала на копійку – 29,98 грн/1€.

Польський злотий у понеділок коштує майже на три копійки дешевше, а російський рубль – майже на копійку дорожче.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.11:

$1 – 26,57 грн;

€1 – 29,98 грн;

1 польський злотий – 6,41 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Виплата 1 тис. грн за вакцинацію від Covid-19 суттєво не вплине на зростання цін на товари та послуги в Україні, вважає заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук.

На його переконання, це не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит.

Галузі, на які планують спрямувати ці кошти, страждають від недозавантаження. Тому, навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5-10%, це незначним чином позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною.

18 листопада 285 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення в першому читанні законопроекту №6297 про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям.

За три дні до цього президент України Володимир Зеленський оголосив, що використати ці кошти українці зможуть на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, похід у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр чи на мандрівки всередині країни.

Кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія. Програма має стартувати 19 грудня.