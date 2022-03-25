Якщо війна в Україні затягнеться, вартість зернових у світі й далі буде дорожчати. Вже зараз вона є дуже високою в порівнянні з попереднім роком.

Про це розповів в ефірі телемарафону на українських каналах новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами, для того, щоб не сталася глобальна продовольча криза, потрібно припинити війну в Україні. Наразі наша держава обмежена в експорті зернових.

– Україна та інші країни Чорноморського басейну обмежені в експорті. Це великі гравці… Багато країн світу орієнтувалися на Україну, на наші врожаї, оскільки це напряму впливало на те, скільки вони платять за продукцію. Ціни на зернові, а це відповідно й на всі інші продукти в світі, дуже високі. Вони, напевно, найбільші за історію, принаймні на моїй пам’яті. Я думаю, і в принципі найбільші. Приблизно вдвічі більші на основні зернові, ніж у цей період рік тому. І якщо ця ситуація поглибиться та затягнеться в Україні, то очевидно, що вони й далі будуть дорожчати, – наголосив Сольський.

За його словами, вихід у цій ситуації один – припинення війни в нашій державі. Поки ж потрібно налагодити можливості продажу сільськогосподарської продукції через західні країни.

Сольський уточнив, що проведення посівної кампанії в Україні та налагодження логістики експорту зерна з нашої держави є його ключовими завданнями на посаді міністра.

Він поінформував, що в Україні зараз є запаси зерна, які були передбачені на експорт, на приблизно $7,5 млрд. При цьому експорт через порти наразі неможливий.

– Порти обмежені. Ми раніше на місяць вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції (і зерна, і переробки) через порти. Зараз це тільки декілька сотень тисяч тонн через західні кордони. Дуже важливо це налагодити. Очевидно, відмінусувавши ті запаси, які потрібні країні. Тому що це гроші для аграріїв, – пояснив Сольський.

Він підтвердив, що були випадки викрадення ворогом суден із зерном, як-от у тимчасово захопленому російськими військами Бердянську. Проте подібна ситуація, за словами міністра, не є критичною.

Днями президент України Володимир Зеленський, звертаючись до італійського парламенту, попередив, що одним із наслідків війни РФ проти нашої держави може стати голод у різних країнах світу.

Глава держави пояснив, що Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства, а зараз у деяких регіонах не може розпочати посівну через воєнні дії.