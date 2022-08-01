Август, 01 в 13:41

Европейский Союз уже направил Украине обещанный €1 млрд макрофинансовой помощи. Это лишь часть из общего пакета на €9 млрд, утвержденного ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, первые €500 млн уже поступили на счет Национального банка, а второй транш ожидается во вторник, 2 августа.

– Европейский Союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра. €1 млрд – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму €9 млрд, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд в условиях полномасштабной войны.

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Шмыгаль назвал финансовую помощь от ЕС “весомой инвестицией в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее”.

Как известно, в конце мая Евросоюз согласовал выделение для Украины €9 млрд новой макрофинансовой помощи. Первый транш составляет €1 млрд, как раз об этой сумме сообщил Шмыгаль.

Выделение этого транша утвердил Совет ЕС 12 июля. Впоследствии Евросоюз и Украина официально заключили меморандум о предоставлении помощи в размере €1 млрд. Тогда исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заверил, что Украина получит средства уже в конце июля.

Кроме того, в ЕС недавно согласовали выделение пятого транша помощи украинской армии в размере €500 млн.

А Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение для Украины финансирования в размере €1,59 млрд.

Источник: Денис Шмыгаль