Серпень, 01 в 13:41

Європейський Союз уже спрямував Україні обіцяний €1 млрд макрофінансової допомоги. Це лише частина із загального пакету на €9 млрд, затвердженого ЄС.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, перші €500 млн вже надійшли на рахунок Національного банку, а другий транш очікується у вівторок, 2 серпня.

– Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у €500 млн вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра. €1 млрд – це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму €9 млрд, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб в умовах повномасштабної війни.

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Шмигаль назвав фінансову допомогу від ЄС “вагомою інвестицією в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє”.

Як відомо, наприкінці травня Євросоюз погодив виділення для Україні €9 млрд нової макрофінансової допомоги. Перший транш становить €1 млрд, якраз про цю суму повідомив Шмигаль.

Виділення цього траншу затвердила Рада ЄС 12 липня. Згодом Євросоюз та Україна офіційно уклали меморандум про надання допомоги в розмірі €1 млрд. Тоді виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевняв, що Україна отримає кошти вже наприкінці липня.

Крім того, в ЄС нещодавно погодили виділення п’ятого траншу допомоги українській армії в розмірі €500 млн.

А Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив виділення для України фінансування в розмірі €1,59 млрд.

Джерело: Денис Шмигаль