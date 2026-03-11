Після інциденту з інкасаторськими машинами Ощадбанку, захопленими в Угорщині, Національний банк України 9 та 10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чи буде дефіцит валюти в Україні: заява Нацбанку

В НБУ уточнили, що за допомогою своєї операції підтримали готівкову валютну ліквідність банків і зробили це превентивно, з огляду на можливі ситуативні труднощі з доставкою готівки через логістику.

Там також навели результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

09 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;

кількість учасників – п’ять банків;

загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;

Зазначається, що всі заявки були задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;

кількість учасників – один банк;

загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;

Ця заявка також була задоволена в повному обсязі.

– Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими, – пояснили в Нацбанку.

Там пообіцяли і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців.

Зазначається, що частота та обсяги всіх операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Окремо звернули увагу, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Нагадаємо, уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та золота з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно відповів на законопроєкт Угорщини про арешт вилучених активів Ощадбанку. За його словами, дії Угорщини не мають жодних законних підстав.

У пресслужбі Ощадбанку раніше повідомляли, що банк планує здійснити юридичні кроки для повернення майна та оскарження обмежувальних заходів, накладених на його співробітників.

Семеро інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вже повернулися в Україну.

