НБУ пояснив, чи буде дефіцит валюти після захоплення інкасаторських машин Ощадбанку
- НБУ провів операції з підкріплення банків готівковою валютою після інциденту з інкасаторськими машинами Ощадбанку в Угорщині.
- Попит банків на валюту був помірним, що свідчить про достатні запаси доларів і євро.
- У Нацбанку наголосили, що ці операції не впливають на міжнародні резерви України.
Після інциденту з інкасаторськими машинами Ощадбанку, захопленими в Угорщині, Національний банк України 9 та 10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас банків.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Чи буде дефіцит валюти в Україні: заява Нацбанку
В НБУ уточнили, що за допомогою своєї операції підтримали готівкову валютну ліквідність банків і зробили це превентивно, з огляду на можливі ситуативні труднощі з доставкою готівки через логістику.
Там також навели результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.
09 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;
- кількість учасників – п’ять банків;
- загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;
Зазначається, що всі заявки були задоволені в повному обсязі.
10 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;
- кількість учасників – один банк;
- загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;
Ця заявка також була задоволена в повному обсязі.
– Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими, – пояснили в Нацбанку.
Там пообіцяли і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців.
Зазначається, що частота та обсяги всіх операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
Окремо звернули увагу, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Нагадаємо, уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та золота з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно відповів на законопроєкт Угорщини про арешт вилучених активів Ощадбанку. За його словами, дії Угорщини не мають жодних законних підстав.
У пресслужбі Ощадбанку раніше повідомляли, що банк планує здійснити юридичні кроки для повернення майна та оскарження обмежувальних заходів, накладених на його співробітників.
Семеро інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вже повернулися в Україну.