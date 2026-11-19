У п’ятницю, 20 листопада, у частині областей впродовж доби діятимуть графіки погодинного вимкнення електроенергії. Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 20 листопада

Заходи обмеження електропостачання застосовуватимуться через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Зокрема, завтра для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг.

Бригади енергетиків продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та електромережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання українцям.

Укренерго радить споживачам перевіряти актуальну інформацію про час і тривалість відключень на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Раніше в Міненерго повідомили, що з вересня російські окупанти завдала понад тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Здебільшого ворог гатив по високовольтних підстанціях.

Нагадаємо, що 17 листопада на Дніпропетровщині щонайменше 700 тис. родин залишилися без світла після ранкової російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

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