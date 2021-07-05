Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что среди стран-членов НАТО на данный момент нет консенсуса относительно дальнейших действий Украины.

Об этом Жовква сообщил на Всеукраинском форуме Украина 30. 5 июля, и добавил, что сейчас украинская власть ведет работу по этому поводу на различных уровнях.

По словам Жовквы, над этим вопросом будут работать все возможные инстанции, начиная от президента Зеленского, который вскоре собирается посетить Германию и Соединенные Штаты.

— Будем говорить и с другими мировыми лидерами по этому поводу, это задача Офиса президента, Министерства иностранных дел, наших послов в странах-членах НАТО, — рассказал чиновник.

Политик заявил, что перед членами НАТО Украина ставит вопрос об определении понятного подхода, который позволит четко понять конечную точку, после которой страна может рассчитывать на вступление в Североатлантический Альянс.

Жовква назвал эту точку end of reforms.

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