Зеленский 20 сентября полетит в США для участия в Генассамблее ООН

В понедельник, 20 августа, начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщил сегодня на брифинге по итогам заседания СНБО пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

– Уже официально в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, — отметил Никифоров.

Он уточнил, что глава государства выступит в ООН с речью.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет в США ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций. В частности, состоится встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, запланированы встречи с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

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