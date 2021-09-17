Зеленський 20 вересня полетить до США для участі в Генасамблеї ООН

У понеділок, 20, серпня, розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до США для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання РНБО прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

– Вже офіційно в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, – зазначив Никифоров.

Він уточнив, що глава держави виступить в ООН із промовою.

Крім того, Володимир Зеленський проведе в США низку двосторонніх зустрічей із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Зокрема, відбудеться зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Крім того, заплановані зустрічі із представниками бізнесу, інвесторами та з українською громадою в США.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

Це вже другий візит Володимира Зеленського до США за останній місяць. Перший стартував 31 серпня і тривав декілька днів.

У рамках цього візиту 1 вересня у Білому домі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Джо Байденом. Після переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, яка складається з п’яти розділів. Про що в ній ідеться – читайте в матеріалі.