Вопрос кадровых изменений в Кабинете министров Украины могут рассмотреть в Верховной Раде на следующей пленарной неделе (со 2 по 5 ноября).

Об этом заявил сегодня на брифинге после заседания согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он в очередной раз подтвердил, что кадровые ротации в правительстве планируют обсудить на заседании фракции Слуга народа 18 октября.

Стефанчук выразил мнение, что без решения фракции монобольшинства кадровые вопросы в зал заседаний ВР выноситься не будут.

– Такие вопросы могут сегодня рассматриваться на фракции. Попадут ли они в повестку дня на этой неделе – я думаю, что, скорее всего, нет… Если будут, то со следующей (пленарной. — Ред.) недели, — подчеркнул спикер парламента.

На вопрос, известны ли уже фамилии министров, которые могут потерять свои должности, Стефанчук призвал дождаться решения фракции Слуга народа.

В то же время спикер отметил, что будет рассматриваться кадровый вопрос относительно главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. На заседании 15 октября Совет национальной безопасности и обороны дал премьер-министру Денису Шмыгалю поручение на ближайшем заседании правительства рассмотреть работу Абрамовского (из-за недостаточного выполнения указов президента).

– Единственное, что я могу сказать, что по результатам заседания СНБО были высказаны претензии пока только одному министру – министру экологии. И я думаю, что этот кадровый вопрос будет тоже рассматриваться, — заявил Стефанчук.

Еще в начале сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что в правительстве могут заменить трех-четырех министров. В кулуарах претендентами на увольнение называли министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Сам Уруский впоследствии сообщил Фактам ICTV, что никаких официальных разговоров с руководством страны о возможном увольнении у него не было.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что у него нет претензий к министрам. Так он ответил на вопрос представителей СМИ относительно возможных увольнений министров.

Фото: Верховная Рада