Питання кадрових змін у Кабінеті міністрів України можуть розглянути у Верховній Раді наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада).

Про це заявив сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він вчергове підтвердив, що кадрові ротації в уряді планують обговорити на засіданні фракції Слуга народу 18 жовтня.

Стефанчук висловив думку, що без рішення фракції монобільшості кадрові питання в залу засідань ВР виноситися не будуть.

– Такі питання можуть сьогодні розглядатися на фракції. Чи потраплять вони у порядок денний цього тижня – я думаю, що, швидше за все, ні… Якщо будуть, то з наступного (пленарного. – Ред.) тижня, – наголосив спікер парламенту.

На запитання, чи відомі вже прізвища міністрів, які можуть втратити свої посади, Стефанчук закликав дочекатися рішення фракції Слуга народу.

Водночас спікер зазначив, що розглядатиметься кадрове питання щодо очільника Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського. На засіданні 15 жовтня Рада національної безпеки та оборони дала прем’єр-міністру Денису Шмигалю доручення на найближчому засіданні уряду розглянути роботу Абрамовського (через недостатнє виконання указів президента).

– Єдине, що я можу сказати, що за результатами засідання РНБО були висловлені претензії поки тільки одному міністру – міністру екології. І я думаю, що це кадрове питання буде теж розглядатися, – заявив Стефанчук.

Ще на початку вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляв, що в уряді можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. У кулуарах претендентами на звільнення називали міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Сам Уруський згодом повідомив Фактам ICTV, що жодних офіційних розмов із керівництвом країни щодо можливого звільнення у нього не було.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що у нього немає претензій до міністрів. Так він відповів на запитання представників ЗМІ щодо можливих звільнень міністрів.

Фото: Верховна Рада